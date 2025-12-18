Главная » Новости



16:30, 18 декабря 2025 года В Орле гимназия №39 откроет свои двери после новогодних каникул Уже 12 января более тысячи учащихся вернутся к занятиям.



Фото: "Вести-Орел"

В Орле завершается капитальный ремонт гимназии № 39 имени Фридриха Шиллера. С 12 января более тысячи учеников вернутся в современное и полностью обновленное образовательное пространство. Об этом сообщили в городской администрации.



Работы велись поэтапно, охватывая все ключевые элементы здания. Были заменены инженерные системы, отремонтированы внутренние помещения, фасад украшен декоративной плиткой, а учебные классы — новой мебелью и техникой.



Ранее о завершении капитального ремонта гимназии № 39 сообщил губернатор Андрей Клычков.



Сергей Мерцалов






