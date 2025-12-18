В Орле гимназия №39 откроет свои двери после новогодних каникул
Уже 12 января более тысячи учащихся вернутся к занятиям.
Фото: "Вести-Орел"
В Орле завершается капитальный ремонт гимназии № 39 имени Фридриха Шиллера. С 12 января более тысячи учеников вернутся в современное и полностью обновленное образовательное пространство. Об этом сообщили в городской администрации.
Работы велись поэтапно, охватывая все ключевые элементы здания. Были заменены инженерные системы, отремонтированы внутренние помещения, фасад украшен декоративной плиткой, а учебные классы — новой мебелью и техникой.
Ранее о завершении капитального ремонта гимназии № 39 сообщил губернатор Андрей Клычков.