Главная » Новости



21:14, 8 декабря 2025 года Андрей Клычков пообещал открыть школу № 39 в Орле к 12 января В настоящее время там продолжается капитальный ремонт.







В Орле завершается капитальный ремонт гимназии № 39 имени Фридриха Шиллера. Ход капитального ремонта в рамках федеральной программы "Модернизация школьных систем образования" обсудили на совещании в региональном правительстве. Об этом во время прямого эфира в соцсетях сообщил губернатор Андрей Клычков.



По словам главы региона, гимназию № 39 планируют открыть для учеников с 12 января 2026 года. "Документально еще будем дорабатывать и завершим эту деятельность", - добавил он.



В школе № 32 уже почти закончили оформление, а ремонт в школе № 29 продолжится в следующем году.





Сергей Мерцалов





