В Орловской области вандалы продолжают атаковать вазоны
В Мценске выдернули хризантемы.
Видео: администрация города Мценска
На днях в Мценске возле раздевалок футбольного поля парка культуры и отдыха вандалы из вазонов выдернули хризантемы. Правонарушение попало на камеры видеонаблюдения. На нарушителей подано заявление в правоохранительные органы. Об этом сообщили в администрации города Мценска.
Напомним, на этой неделе вандалы также разгромили вазоны на Александровском мосту в Орле. Их личности установлены. Со всеми лицами, попавшими на видео, участковыми уполномоченными полиции проведена профилактическая беседа. В мае на все том же мосту из нескольких кашпо пропали петунии.