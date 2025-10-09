четверг 9.10.2025 04:01:19 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
20:12, 8 октября 2025 года

Подростки сбросили вазоны с цветами с Александровского моста в Орле: видео

Неприятную находку с утра обнаружили коммунальщики.


Видео: тг-канал "Город Орел"

В Орле неизвестные сбросили с Александровского моста три вазона с цветами. Информация об этом появилась в соцсетях "Спецавтобазы". Утром коммунальщики нашли две вазы под мостом, одна уплыла и запуталась в камышах под Тургеневским мостом.

В тг-канале "Город Орел" появилось видео с камер видеонаблюдения, где видно, как ближе к полуночи 7 октября толпа вандалов вырывает и сбрасывает с моста городские украшения. После молодые люди убежали.  "Спецавтобаза" уточнила, что все фото и видео переданы в полицию. В пресс-службе УМВД по Орловской области пояснили, что обращение по этому факту поступило, проводится проверка.
 
К слову, ранее мэрия сообщала, что убрать украшения должны с наступением холодов.


Юлия Сабельникова
