20:12, 8 октября 2025 года Подростки сбросили вазоны с цветами с Александровского моста в Орле: видео Неприятную находку с утра обнаружили коммунальщики.





Видео: тг-канал "Город Орел"

В Орле неизвестные сбросили с Александровского моста три вазона с цветами. Информация об этом появилась в соцсетях "Спецавтобазы". Утром коммунальщики нашли две вазы под мостом, одна уплыла и запуталась в камышах под Тургеневским мостом.



В тг-канале "Город Орел" появилось видео с камер видеонаблюдения, где видно, как ближе к полуночи 7 октября толпа вандалов вырывает и сбрасывает с моста городские украшения. После молодые люди убежали. "Спецавтобаза" уточнила, что все фото и видео переданы в полицию. В пресс-службе УМВД по Орловской области пояснили, что обращение по этому факту поступило, проводится проверка.



К слову, ранее мэрия сообщала, что убрать украшения должны с наступением холодов.





