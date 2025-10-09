Главная » Новости



14:26, 9 октября 2025 года Полиция нашла орловца, который бросал вазоны с Александровского моста Установить личность помогли камеры видеонаблюдения.



Фото: скиншот из видео тг-канала "Город Орел"

В Орле установлена личность вандала, который поздно вечером 7 октября бросал вазоны с цветами с Александровского моста. Им оказался 20-летний молодой человек. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Орловской области.



Найти парня помогли камеры видеонаблюдения. В отношении него составлен административный протокол.

— Со всеми лицами попавшими на видео, участковыми уполномоченными полиции проведена профилактическая беседа, — уточнили в орловском МВД. Напомним, накануне в одном из городских тг-каналов появилось видео, где толпа молодых людей "развлекается" тем, что сбрасывает цветочные вазы с моста. Неприятные находки обнаружили сотрудники "Спецавтобазы" которые с августа ухаживали за цветами и деревьями.





Юлия Сабельникова





