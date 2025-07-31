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11:16, 31 июля 2025 года

Стало известно, сколько переселенцев нашли работу в Орловской области

Трудоустроено около 800 человек.

Фото: архив "Вести-Орел"

792 вынужденных переселенца устроились на работу в Орловской области. Это жители Украины, ЛНР, ДНР, Курской, Запорожской и Херсонской областей. Данные сообщили в департаменте соцзащиты в ответе на официальный запрос "Вести-Орел".

В документе указано, что 176 из трудоустроенных сотрудников проживают в пунктах временного размещения. Их в нашем регионе на сегодняшний день оборудовано более 80. Всего на Орловщине остаются три тысячи переселенцев. Почти шесть тысяч обратились за материальной помощью.
 


Юлия Сабельникова
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