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7:12, 30 июля 2025 года В Орловской области за матпомощью обратились почти 6 тысяч переселенцев Они получили по 10 тысяч рублей.



Фото: архив "Вести-Орел"

5772 вынужденных переселенца, проживающих в Орловской области, обратились за материальной помощью. Такие данные озвучили в администрации региона в ответе на официальный запрос "Вести-Орел".



За единовременной выплатой в размере 10 тысяч рублей могли обратиться жители Украины, ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, которые прибыли в наш регион до 30 сентября 2022 года. Большинство переселенцев воспользовались этой мерой поддержки.



- Работа в этом направлении организована на постоянной основе, - уточнили в правительстве.



Всего на Орловщине продолжают оставаться около трех тысяч вынужденных переселенцев. С начала СВО наша область официально приняла 7197 человек.





Юлия Сабельникова





