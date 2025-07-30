В Орловской области за матпомощью обратились почти 6 тысяч переселенцев
Они получили по 10 тысяч рублей.
Фото: архив "Вести-Орел"
5772 вынужденных переселенца, проживающих в Орловской области, обратились за материальной помощью. Такие данные озвучили в администрации региона в ответе на официальный запрос "Вести-Орел".
За единовременной выплатой в размере 10 тысяч рублей могли обратиться жители Украины, ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, которые прибыли в наш регион до 30 сентября 2022 года. Большинство переселенцев воспользовались этой мерой поддержки.
- Работа в этом направлении организована на постоянной основе, - уточнили в правительстве.
Всего на Орловщине продолжают оставаться около трех тысяч вынужденных переселенцев. С начала СВО наша область официально приняла 7197 человек.