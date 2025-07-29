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17:52, 29 июля 2025 года В Орловской области живут около 3000 вынужденных переселенцев Среди них — жители Харьковской области, Херсона, Запорожья, ДНР и ЛНР.



Фото: архив

В Орловской области живут около трех тысяч вынужденных переселенцев. Это жители Харьковской, Херсонской, Запорожской областей, ДНР и ЛНР. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в интервью газете "Ведомости".

"С 6 августа прошлого года в ночь по 300 — 400 человек принимали переселенцев из Курской области. Это было очень тяжелое время, когда мы полностью перестраивали работу", — рассказал глава региона. Сейчас в области функционирует 81 пункт временного размещения. С начала СВО Орловская область официально приняла 7197 человек, в том числе 2150 детей, добавил губернатор.







Сергей Мерцалов





