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16:01, 28 июля 2025 года В Орле строят защитные сооружения Ведется работа над тремя объектами.



Фото: архив "Вестей"

В Орле строят защитные сооружения. Информация об этом прозвучала сегодня, 28 июля,на аппаратном совещании в областной администрации.



- В регионе осуществляется капитальное строительство трех защитных сооружений гражданской обороны в городе Орле, - сообщает пресс-служба регионального правительства.



Также на совещании речь шла о других важных стройках: стало известно, когда сдадут школы в Жилина и на Родзевича-Белевича в Орле, а еще - на каком этапе сейчас строительство аэропорта "Южный".





Ольга СУПОНЕВА





