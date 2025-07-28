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16:01, 28 июля 2025 года
В Орле строят защитные сооруженияВедется работа над тремя объектами.
Фото: архив "Вестей"
В Орле строят защитные сооружения. Информация об этом прозвучала сегодня, 28 июля,на аппаратном совещании в областной администрации.
- В регионе осуществляется капитальное строительство трех защитных сооружений гражданской обороны в городе Орле, - сообщает пресс-служба регионального правительства.
Также на совещании речь шла о других важных стройках: стало известно, когда сдадут школы в Жилина и на Родзевича-Белевича в Орле, а еще - на каком этапе сейчас строительство аэропорта "Южный".
Ольга СУПОНЕВА
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