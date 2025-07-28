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15:53, 28 июля 2025 года

Стало известно, на каком этапе строительство аэропорта в Орле

Информация прозвучала на совещании в обладминистрации.

Фото: архив "Вестей"

В Орле, после расторжения контракта с предыдущим подрядчиком, продолжается строительство аэропорта "Южный". За дело взялись строители уже другой организации.

Актуальная информация о том, на каком этапе работы, прозвучала на совещании в обладминистрации 28 июля 2025. 

- Ведется завоз материалов и оборудования для производства работ на аэропортовом комплексе. Устанавливаются опоры для подключения электросетей. Подрядчик приступил к выполнению контрактных обязательств, - сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.

Напомним, что новый контракт на строительство был заключен в июле. Сейчас работами заняты сотрудники ООО "Альянс" - фирмы из Якутии. По планам, аэропорт должен быть сдан летом 2028 года.




Ольга СУПОНЕВА
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