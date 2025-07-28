Главная » Новости



15:53, 28 июля 2025 года Стало известно, на каком этапе строительство аэропорта в Орле Информация прозвучала на совещании в обладминистрации.



Фото: архив "Вестей"

В Орле, после расторжения контракта с предыдущим подрядчиком, продолжается строительство аэропорта "Южный". За дело взялись строители уже другой организации.



Актуальная информация о том, на каком этапе работы, прозвучала на совещании в обладминистрации 28 июля 2025.



- Ведется завоз материалов и оборудования для производства работ на аэропортовом комплексе. Устанавливаются опоры для подключения электросетей. Подрядчик приступил к выполнению контрактных обязательств, - сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.



Напомним, что новый контракт на строительство был заключен в июле. Сейчас работами заняты сотрудники ООО "Альянс" - фирмы из Якутии. По планам, аэропорт должен быть сдан летом 2028 года.









Ольга СУПОНЕВА





