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15:36, 28 июля 2025 года Новые большие школы в Орле и Жилина обещают достроить в 2026 году Общая стоимость их возведения превышает два миллиарда рублей.



Фото: Ольга Супонева

Две большие школы в Орле и деревне Жилина обещают достроить и сдать в 2026 году. Это учебные учреждения на Родзевича-Белевича в областном центре и в Болховском микрорайоне орловского пригорода.



Информация о новых сроках сдачи прозвучала на аппаратном совещании в обладминистрации сегодня, 28 июля. На стройплощадке по Родзевича-Белевича подрядчик выполнил подготовительные работы, пройдена экспертиза и идет заключение допсоглашения. В Жилина выполнены все подготовительные работы и также запущен процесс подписания дополнительного соглашения с параллельной проверкой рабочей документации, сообщает пресс-служба правительства Орловской области.





Сумма контракта по каждому из объектов превышает миллиард рублей, каждая школа сможет принять более 1200 учеников.



Контракт на строительство указанных учебных учреждений был заключен в 2023 году. Ранее сроком сдачи обоих значился ноябрь 2025.



Редакция сайта "Вести-Орел" следит за ситуацией.





Ольга СУПОНЕВА





