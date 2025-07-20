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21:01, 18 июля 2025 года

День города в Орле 5 августа 2025: афиша мероприятий

Публикуем полную афишу мероприятий на День города Орла 2025.

Фото: Юлия Сабельникова

Совсем скоро город воинской славы Орел отметит 83-ю годовщину со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Рассказываем, какие мероприятия пройдут в Орле на день города 5 августа 2025.

ФЕСТИВАЛЬ "СТРЕЛКА"

Жители Орла задаются вопросом - куда сходить в День города в Орле, как в 2025 году отметят 5 августа? 5 августа выпадает на вторник. Однако праздничные мероприятия начнутся с 1 августа. Уже традиционным подарком городу станет фестиваль цветов "Стрелка". В этом году из-за строительства мемориального комплекса "Судбищенская битва" его перенесут с привычного места на улицу Ленина, Александровский мост и в сквер Семьи. Кстати, там уже идет монтаж большого шатра, где расположатся праздничные локации. Фестиваль пройдет с 1 по 5 августа.

В ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ

Традиционно в праздничную дату мы вспоминаем героев, отдавших свои жизни в годы Великой Отечественной войны, подвиг разведчиков Василия Образцова и Ивана Санько. Почти 83 года назад они водрузили Красное Знамя на уцелевшем доме в Орле. Сейчас его адрес - площадь Мира, 5. В этом году в сквере Танкистов запланирован торжественный митинг, поднятие дубликата знамени Победы. О дате и времени "Вести-Орел" сообщат дополнительно.

ПРАЗДНИЧНАЯ ЯРМАРКА

Еще одно меророприятие в афише событий на День города в Орла 5 августа 2025 - ярмарка "Вино-Сыр, Хлеб-Мед". Она пройдет с 1 по 3 августа в сквере Семьи и на улице Ленина.

ПЕСНИ, ТАНЦЫ И ШОУ БАЙКЕРОВ

2 августа с 18:00 до 22:00 на площади Ленина проведут фестиваль патриотической и фольклорной музыки "Русское утро".
Перед жителями и гостями города выступят ансамбль танца "Славица", лидер группы "Туризм" Владимир Вараксин, орловская группа Laga-Laga Band, певцы Алексей Фролов, Максим Захаров и Николай Емелин. Запланировано шоу байкеров.

3 августа орловцам предлагают выйти на большую патриотическую пробежку в парке Победы. Участие смогут принять и дети, и взрослые. Регистация участников в 9:30.

А ЧТО ЕЩЕ?

3 августа в Вятском Посаде выступит Кубанский казачий хор. Мероприятие посвящено 80-летию Великой Победы и 83-летию освобождения города Орла от фашистских захватчиков.

5 агуста завершится международный фестиваль уличного искусства "Орел — литературная столица России". Ожидается, что художники украсят город пятнадцатью муралами. Некоторые из них уже готовы.

Информация обновляется.





Юлия Сабельникова
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