5 августа музеи Орла можно будет посетить бесплатно
Акция приурочена к 82-й годовщине освобождения города от фашистских захватчиков.
Фото: пресс-служба губернатора
5 августа музеи Орла проведут День открытых дверей в честь 82-летия освобождения города и области от фашистских захватчиков.
Вход будет бесплатным с 10:00 до 17:00. Посетители смогут самостоятельно осмотреть экспозиции. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.
В акции участвуют:
- Орловский краеведческий музей,
- Музей В.А. Русанова,
- Военно-исторический музей,
- Музей И.С. Тургенева,
- Музей писателей-орловцев,
- Музей И.А. Бунина,
- Дом-музей Леонида Андреева,
- Дом Т.Н. Грановского,
- Музей изобразительных искусств.