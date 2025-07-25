2 августа под Орлом пройдет велопробег "Дороги Победы"
Акция посвящена памяти героев Великой Отечественной войны.
Фото: Ольга Супонева
В Орловской области состоится патриотический велопробег "Дороги Победы". Его проведение намечено на 2 августа. Участники проследуют от Некрасовской общеобразовательной школы в поселок Стрелецкий, далее в Болотовские дворы. Конечная точка — поселок Биофабрика. Протяженность всего маршрута — порядка 23 километров.
К участию приглашают только взрослых старше 18 лет. Регистрация велосипедистов с 9:00, старт в 10:00. Необходима предварительная регистрация.