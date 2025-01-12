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20:15, 11 января 2025 года Эксперты определят судьбу колпнянского дома, где обрушились лоджии Сейчас трехэтажка пустует.







В селе Ярище Колпнянского района ночью 11 января обрушились шесть лоджий. Некоторые подъезды были заблокированы обломками, обошлось без пострадавших. Экстренные службы приехали в считанные минуты.



Общая площадь обрушения составила 108 квадратных метров, дому 40 лет. У трехэтажки нет управляющей компании, однако деньги на капремонт жильцы исправно собирают.



– Мы платим, платежка приходит, мы все платим. Тот же капитальный ремонт. За что, конечно, непонятно. Сколько здесь живем, я вообще не помню капитального ремонта за все время, - рассказала корреспонденту "Вести-Орел" жительница дома №1 по улице Садовая Елена Панова.



Судьбу здания 12 января определят эксперты. А в деталях ЧП разберется следствие, возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".



– Жителям МКД было предложено разместиться в ПВР поселок Колпна, жители отказались, будут проживать у своих ближайших родственников, - рассказал глава Ярищенского сельского поселения Сергей Ларин.





Владимир Маряшин





