В Колпнянском районе обрушились лоджии в трехэтажке
Никто не пострадал.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области
В селе Ярище Колпнянского района Орловской области ночью 11 января обрушились лоджии в трехэтажном многоквартирном доме. Жильцы вышли из дома самостоятельно, никто не пострадал, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Утром 11 января пройдет заседание районной комиссии по ЧС. На месте работают спасатели, газовики, полицейские, представители администрации и поисково-спасательной службы.