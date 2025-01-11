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15:50, 11 января 2025 года В Орловской области возбудили уголовное дело по факту обрушения лоджий Действиям должностных лиц дадут правовую оценку.



Фото: СУ СК РФ по Орловской области

Следователи СК РФ по Орловской области возбудили уголовное дело по факту обрушения лоджий в деревне Ярище Колпнянского района Орловской области. Дело возбуждено по ч.1 ст.293 УК РФ (халатность).



По данным следствия, обрушились шесть балконов, в результате ночного ЧП никто не пострадал. На месте работал следователь Ливенского межрайнного следственного отдела. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.



– В рамках проводимых следователями неотложных следственных действий изымаются необходимые документы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Действиям ответственных за состояние многоквартирного дома должностных лиц будет дана правовая оценка, - отметили в ведомстве.



Напомним, что проверку проводит и прокуратура.





Сергей Силаев





