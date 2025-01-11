Орловская прокуратура организовала проверку после обрушения лоджий
ЧП случилось в Колпнянском районе.
Фото из архива
Прокурор Орловской области Алексей Тимошин поручил провести проверку после обрушения лоджий в селе Ярище Колпнянского района. ЧП произошло ночью 11 января.
– На место для координации действий правоохранительных органов выехал прокурор Колпнянского района. Прокуратура проверяет соблюдение законодательства в сфере ЖКХ, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Вопрос соблюдения прав жильцов, ход и результаты проверки находятся на контроле в областной прокуратуре. Спасатели уже провели работы по частичной разборке обрушений.