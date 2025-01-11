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13:30, 11 января 2025 года

В Колпнянском районе провели работы по частичной разборке обрушения

Ночью в трехэтажке упали лоджии.



В селе Ярище Колпнянского района Орловской области ночью 11 января обрушились лоджии в трехэтажном многоквартирном доме. Жильцы вышли из дома самостоятельно, никто не пострадал. Подробнее о том, что произошло, корреспонденту "Вести-Орел" Антону Сорокину рассказал начальник областной поисково-спасательной службы Михаил Локтев.

По словам Михаила Локтева, в трехэтажном доме сложились два ряда балконов. Протяженность - шесть метров, высота - девять. Общая площадь обрушения составила порядка 12 на 9 метров.

Мы выполнили работу по частичной разборке обрушения, которые мешали - заблокировали вход в подъезды, и убрали с крыши нависающие части оставшихся конструкций, дабы можно было в дальнейшем проводить все остальные работы безопасно, - рассказал представитель МЧС.

При проведении работ сотрудники чрезвычайного ведомства сложностей не встретили. С учетом дороги к месту ЧП было потрачено порядка пяти часов. В село выехала дежурная смена на автомобиле "Урал" и автокран. Тягач не понадобился, работы провели только с помощью автокрана.

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В Колпнянском районе обрушились лоджии в трехэтажке



Сергей Силаев
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