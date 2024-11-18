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16:03, 18 ноября 2024 года

Атлантический циклон накроет Орловскую область

Он принесет в регион сильные осадки с мокрым снегом.

Фото: Ольга Супонева

Атлантический циклон надвигается на Орловскую область. В ближайшие пару дней погода не поменяется, а вот к четвергу регион попадет в его власть.

Об этом сообщает региональный гидрометцентр. Синоптики ожидают, что к четвергу, 21 ноября, ожидаются сильные осадки в виде дождя, в отдельных районах с мокрым снегом. Местами порывы ветра могут достигать 15-20 м/с. При этом температура будет колебаться от минуса к плюсу. 

Как уже сообщал сайт "Вести-Орел", к большому количеству осадков и возможным последствиям надвигающегося циклона поручил подготовиться губернатор Андрей Клычков.


Ольга СУПОНЕВА
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