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16:03, 18 ноября 2024 года Атлантический циклон накроет Орловскую область Он принесет в регион сильные осадки с мокрым снегом.



Фото: Ольга Супонева

Атлантический циклон надвигается на Орловскую область. В ближайшие пару дней погода не поменяется, а вот к четвергу регион попадет в его власть.



Об этом сообщает региональный гидрометцентр. Синоптики ожидают, что к четвергу, 21 ноября, ожидаются сильные осадки в виде дождя, в отдельных районах с мокрым снегом. Местами порывы ветра могут достигать 15-20 м/с. При этом температура будет колебаться от минуса к плюсу.



Как уже сообщал сайт "Вести-Орел", к большому количеству осадков и возможным последствиям надвигающегося циклона поручил подготовиться губернатор Андрей Клычков.





Ольга СУПОНЕВА





