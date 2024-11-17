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13:06, 17 ноября 2024 года
Новая рабочая неделя на Орловщине обещает быть дождливойВоздух прогреется максимум до восьми градусов тепла.
Новая рабочая неделя на Орловщине обещает быть дождливой, следует из сводки Гидрометцентра России. Дожди прогнозируются 18, 21 и 22 ноября. Все будни в регионе будет облачно.
Самым теплым днем будет четверг, воздух прогреется до восьми градусов. Самими холодными будут вторник, среда и пятница: столбики термометров покажут четыре градуса со знаком плюс.
Ветер не превысит отметки в семь метров в секунду.
Артем Ежаков
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