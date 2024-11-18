Клычков поручил подготовиться к дождям

В ближайшее время синоптики ожидают большое количество осадков.
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Губернатор Орловской области Андрей Клычков на заседании правительства 18 ноября поручил соответствующим службам быть готовыми к обильным осадкам.
– У нас на этой неделе ожидаются чрезмерные осадки. По прогнозу погоды это касается пока всей центральной России, поэтому я прошу соответствующие службы провести подготовительные мероприятия, - поручил глава региона.
По прогнозу Гидрометцентра России, дожди в Орловской области могут пойти 18 ноября, а также 21-23 ноября. В воскресенье, 24 ноября, возможен дождь со снегом.