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10:51, 18 ноября 2024 года Клычков поручил подготовиться к дождям В ближайшее время синоптики ожидают большое количество осадков.



Фото: архив

Губернатор Орловской области Андрей Клычков на заседании правительства 18 ноября поручил соответствующим службам быть готовыми к обильным осадкам.



– У нас на этой неделе ожидаются чрезмерные осадки. По прогнозу погоды это касается пока всей центральной России, поэтому я прошу соответствующие службы провести подготовительные мероприятия, - поручил глава региона.



По прогнозу Гидрометцентра России, дожди в Орловской области могут пойти 18 ноября, а также 21-23 ноября. В воскресенье, 24 ноября, возможен дождь со снегом.





Сергей Силаев





