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15:51, 5 ноября 2024 года

Орловцы не смогли уехать из центра в Болховский микрорайон

Некоторые пассажиры не влезли автобус.

Фото: "Вести-Орел"

Вот такое фото прислали в редакцию нашего сайта читатели.

Три часа дня, центр города, уехать в Болховский микрорайон невозможно, пассажиры, прождавшие автобус 444, просто не влезли в него, - поделилась орловчанка.

Фото сделано на остановке "Завод Приборов". Отсюда уехать в густонаселенный Болховский микрорайон можно только на 444-м автобусе.

Читательница рассказала, что пришлось вызывать такси.

Можно уехать на проходящем автобусе, но достаточно долго идти пешком, около километра. С ребенком это непросто, учитывая какой сегодня гололед, - пожаловалась женщина.

Жители Болховского микрорайона нередко сталкиваются с транспортными проблемами. Так, в прошлом ноябре мы рассказывали о серьезных заторах, мучавших местных жителей по утрам. В этом году из микрорайона частично расширили выезд, чтобы немного разгрузить трафик.


Ольга СУПОНЕВА
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