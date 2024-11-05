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15:51, 5 ноября 2024 года Орловцы не смогли уехать из центра в Болховский микрорайон Некоторые пассажиры не влезли автобус.



Фото: "Вести-Орел"

Вот такое фото прислали в редакцию нашего сайта читатели.



– Три часа дня, центр города, уехать в Болховский микрорайон невозможно, пассажиры, прождавшие автобус 444, просто не влезли в него, - поделилась орловчанка.



Фото сделано на остановке "Завод Приборов". Отсюда уехать в густонаселенный Болховский микрорайон можно только на 444-м автобусе.



Читательница рассказала, что пришлось вызывать такси.



– Можно уехать на проходящем автобусе, но достаточно долго идти пешком, около километра. С ребенком это непросто, учитывая какой сегодня гололед, - пожаловалась женщина.



Жители Болховского микрорайона нередко сталкиваются с транспортными проблемами. Так, в прошлом ноябре мы рассказывали о серьезных заторах, мучавших местных жителей по утрам. В этом году из микрорайона частично расширили выезд, чтобы немного разгрузить трафик.





Ольга СУПОНЕВА





