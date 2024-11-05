Орловцы не смогли уехать из центра в Болховский микрорайон
Некоторые пассажиры не влезли автобус.
Фото: "Вести-Орел"
Вот такое фото прислали в редакцию нашего сайта читатели.
– Три часа дня, центр города, уехать в Болховский микрорайон невозможно, пассажиры, прождавшие автобус 444, просто не влезли в него, - поделилась орловчанка.
Фото сделано на остановке "Завод Приборов". Отсюда уехать в густонаселенный Болховский микрорайон можно только на 444-м автобусе.
Читательница рассказала, что пришлось вызывать такси.
– Можно уехать на проходящем автобусе, но достаточно долго идти пешком, около километра. С ребенком это непросто, учитывая какой сегодня гололед, - пожаловалась женщина.
Жители Болховского микрорайона нередко сталкиваются с транспортными проблемами. Так, в прошлом ноябре мы рассказывали о серьезных заторах, мучавших местных жителей по утрам. В этом году из микрорайона частично расширили выезд, чтобы немного разгрузить трафик.