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11:28, 17 ноября 2023 года Болховский микрорайон Орла стал в пробках Из-за настроек светофора в утренний час пик образовались заторы из десятков машин.



Фото: Анна Авдеева

Жители Болховского микрорайона в пригороде Орла столкнулись с заторами при выезде. Из-за новых настроек светофора и личные авто, и общественный транспорт простаивают в пробках по утрам.





С микрорайона существует только один выезд. В час пик пробки здесь, на пересечении улиц Генерала Лаврова, Раздольной и Болховского шоссе - обычное дело, но в последние дни они начинаются уже во дворах и на стоянках. Местные жители написали обращения во все инстанции: от ЦУР до администрации и ГИБДД.

- Направо теперь не выехать если прямо на 16 секунд загорелся зеленый, затем красный на 145 секунд, причем вчера это было 132 секунды, они еще и увеличили время красного - стой и жди пока две полосы с Северного района проедут, пока нашему району на 16 секунд загорится зеленый. Орел так-то город маленький, уже про наш район говорят, что проблемный по поводу въезда и выезда. А с сегодняшнего дня еще краше, - написала жительница района Анна Авдеева в группе Болховского "Вконтакте". Под постом разгорелись оживленные обсуждения: у всех автолюбителей новые настройки светофора вызвали негодование. Люди опасаются, что со сдачей нового жилого комплекса на три шестнадцатиэтажки проблема только усилится. Строительство второго выезда с микрорайона пока что не планируется.



Как сообщил депутат по округу Олег Белкин, ситуацию должны исправить уже сегодня:

- В течении сегодняшнего дня ситуация должна быть исправлена и светофор переведут в предыдущую циклограмму Вопрос на контроле. Ждем изменения.



Редакция сайта "Вести-Орел" также будет следить за развитием ситуации.





Ольга СУПОНЕВА



