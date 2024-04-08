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17:00, 8 апреля 2024 года Выезд из микрорайона Болховский в Орле отремонтируют в 2024 году Участок расширят с двух до трех полос.



Фото: архив

Единственный выезд из микрорайона Болховский в Орле планируется капитально отремонтировать в 2024 году. Об этом сайту "Вести-Орел" сообщил заместитель главы администрации Орловского округа по строительству и ЖКХ Сергей Шебанов.



По его словам, разработана проектно-сметная документация, которая прошла государственную экспертизу. Далее документ направят в департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области.



- При условии выделения денежных средств состоится аукцион по выбору подрядной организации, - рассказал Сергей Шебанов.



Он отметил, что выезд из микрорайона Болховский будет расширен с двух до трех полос, что позволит уменьшить заторы на пересечении улиц Генерала Лаврова, Раздольной и Болховского шоссе. Средства на капремонт дороги выделят из бюджетов Орловской области и муниципального округа.





Сергей Мерцалов



