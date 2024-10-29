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14:21, 29 октября 2024 года Новый год в Орле и области 2025: афиша мероприятий Как отметить новогодние праздники 2024-2025 в Орловской области.



Фото: Ольга Супонева

Новый год уже не за горами. В Орле и Орловской области проведут праздничные мероприятия. Будет ли салют на Новый год 2025 в Орле, откроется ли ярмарка, как украсят город? Рассказываем все, про празднование Нового года в Орле и Орловской области в 2025 году.



Известно, что многодетные и малоимущие семьи из областного центра получат приглашение на городскую елку. На празднике также ждут семьи, воспитывающие детей, оставшихся без попечения родителей, и детей-инвалидов. Чтобы получить пригласительный билет, семья должна быть зарегистрирована в Орле, являться малоимущей и воспитывать детей в возрасте от 3 до 14 лет. За пригласительным билетом можно обратиться по адресу: город Орел, улица Ленина, 23, второй этаж, кабинет для приема посетителей. При себе необходимо иметь подтверждающие документы. Телефоны для справок: 26-28-76, 76-17-41, 25-28-72, 25-28-74.



Ближе к Новому году откроются елочные базары. Начало их работы запланировано на 15 декабря. Всего в областном центре откроют 31 елочный базар.



Традиционная новогодняя ярмарка в центре Орла начнется 25 декабря. Она расположится на улице и площади Ленина, а также на аллее перед входом в городской парк Орла. Традиционно, в ярмарочных домиках и фудтраках орловцы смогут купить кулинарную и сувенирную продукцию, а также напитки.











Сергей Силаев





