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11:26, 23 октября 2024 года Многодетные и малоимущие семьи из Орла получат приглашение на городскую елку На празднике также ждут семьи, воспитывающие детей, оставшихся без попечения родителей, и детей-инвалидов.



Фото: архив

В управлении социальной поддержки населения, опеки и попечительства администрации Орла рассказали, детям из каких семей вручат пригласительный билет на городскую елку. Это неполные и многодетные семьи, а также семьи, воспитывающие детей-инвалидов и детей, оставшихся без попечения родителей.



Чтобы получить пригласительный билет, семья должна быть зарегистрирована в Орле, являться малоимущей и воспитывать детей в возрасте от 3 до 14 лет. Об этом рассказали в пресс-службе орловской мэрии.



За пригласительным билетом можно обратиться по адресу: город Орел, улица Ленина, 23, второй этаж, кабинет для приема посетителей. При себе необходимо иметь подтверждающие документы. Телефоны для справок: 26-28-76, 76-17-41, 25-28-72, 25-28-74.







Сергей Мерцалов





