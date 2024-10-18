Главная » Новости



8:50, 18 октября 2024 года Новогодняя ярмарка в центре Орла начнется 25 декабря Она будет работать по 14 января.





Новогодняя ярмарка на улице и площади Ленина, а также на аллее перед входом в городской парк Орла начнется 25 декабря. Это следует из постановления мэрии. Она будет работать по 14 января.



Традиционно, в ярмарочных домиках и фудтраках орловцы смогут купить кулинарную и сувенирную продукцию, а также напитки.





Артем Ежаков





