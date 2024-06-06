В Орле отметят День русского языка

Праздник пройдет на площадке рядом с библиотекой имени Бунина.

Фото: архив

Актеры и музыканты будут читать стихи великого русского поэта. Принять участие в празднике смогут все желающие.

Отметим, что 6 июня - это не только день рождения Александра Пушкина, но и День русского языка. В этом году мы отмечаем 225-летие со дня рождения поэта.