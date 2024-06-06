В Орле отметят День русского языка

Праздник пройдет на площадке рядом с библиотекой имени Бунина.
Фото: архив
6 июня в городе Орле пройдет праздник, посвященный Дню русского языка. На площадке рядом с библиотекой имени Бунина состоится мероприятие под названием "Читаем Пушкина: открытый микрофон". Начало - в 17.00.
Актеры и музыканты будут читать стихи великого русского поэта. Принять участие в празднике смогут все желающие.
Отметим, что 6 июня - это не только день рождения Александра Пушкина, но и День русского языка. В этом году мы отмечаем 225-летие со дня рождения поэта.