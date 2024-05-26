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10:00, 26 мая 2024 года

В Орле готовятся к 225-летию со дня рождения Пушкина

Городской праздник "Читаем Пушкина. Открытый микрофон" состоится 4 июня.

Фото: архив

В Орле готовятся к празднованию дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Об этом сообщает региональный инфопортал
 
4 июня в 13:00 на площадке перед зданием областной библиотеки имени Бунина пройдет городской праздник "Читаем Пушкина". В программе - чтение стихов и отрывков из его произведений, а также мастер-класс по декоративной каллиграфии от Юлии Шуфтайкиной. Кроме того, гостей праздника угостят пирогами, приготовленными по рецептам няни Пушкина - Арины Родионовны.
 
6 июня в 11:00 в Орле на Университетской площади состоится Пушкинский праздник, посвященный 225-летию со дня рождения великого поэта. По традиции в этот день у подножия бюста поэта, созданного орловским скульптором Валерием Михеевым в 1999 году, соберутся любители русской поэзии.
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