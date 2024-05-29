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19:15, 29 мая 2024 года В музее-заповеднике "Болдино" пройдет концерт к 225-летию Пушкина Мероприятие запланировано на 6 июня.



Фото: архив "Вести-Орел"

6 июня 2024 года исполняется 225 лет со дня рождения великого русского поэта Александра Пушкина. В этот раз празднование будет особенно масштабным.



В родовой усадьбе поэта, в музее-заповеднике "Болдино" Нижегородской области состоится грандиозный концерт "Отражения". Уникальное праздничное событие смогут увидеть миллионы зрителей в прямой трансляции на телеканале "Россия". Начало 6 июня в 21.20.



Торжественный вечер пройдет под открытым небом на берегу Верхнего пруда в старинном селе Большое Болдино. Специально для концерта создана уникальная сцена, которая вписывается в естественный ландшафт музея и дополняет композицию усадьбы и парка.





Сергей Силаев



