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16:05, 27 мая 2024 года Следователи будут расследовать удары ВСУ по территории Орловской области Ночью 27 мая погиб водитель МЧС.



Фото: Андрей Клычков

Следователи СК России будут расследовать очередные преступления ВСУ. Об этом сообщается в официальном канале Следственного комитета Российской Федерации.



Украина утром 27 мая атаковала АЗС в Ливнах, в результате чего один человек погиб, один – находится в реанимации, а еще двое – в травматологическом отделении.



Семье погибшего выплатят миллион рублей. Пострадавшие получат по 200 тысяч рублей. Еще три человека получили медпомощь.





Сергей Силаев



