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6:41, 27 мая 2024 года Один человек погиб и три пострадали в результате атаки БПЛА на Орловскую область Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.





Один человек погиб и три пострадали в результате атаки БПЛА на Орловскую область. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.



Как рассказал глава региона, в ходе массированной атаки беспилотник упал на территорию топливно-заправочной станции в Ливнах. Пострадала часть фасада административного здания.



На локализацию и устранение последствий атаки прибыли сотрудники оперативных служб и администрации города. В момент их работы произошло падение еще одного БПЛА.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: "По предварительным данным, к большому сожалению, в результате происшествия погиб водитель 8-й областной пожарной части. Еще три сотрудника служб пострадали. На месте происшествия продолжают работать оперативные и правоохранительные органы, проводятся необходимые мероприятия".





