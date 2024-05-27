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10:42, 27 мая 2024 года Семье погибшего при атаке БПЛА пожарного помогут финансово Также денежную поддержку получат пострадавшие.



Фото: архив "Вести-Орел"

Семье водителя-пожарного областной 8-й пожарной части, погибшего при ликвидации последствий атаки беспилотника на АЗС в Ливнах, выплатят миллион рублей из бюджета Орловской области. По 200 тысяч рублей получат трое пострадавших сотрудников правоохранительных органов. Соответствующее поручение отдал губернатор Андрей Клычков, сообщает телеграм-канал "Телеграммы из Орла".



Погибшему был 31 год. Как рассказали в ГУ МЧС России по региону, после к медикам обратились еще два человека.



Напомним, что БПЛА атаковали Орловскую область в ночь на 27 мая. Дроны дважды атаковали АЗС в Ливнах. Во время устранения последствий первой атаки произошло падение еще одного БПЛА. По данным Минобороны РФ, в течение ночи 27 мая с помощью системы ПВО в Орловской области уничтожили шесть беспилотных летательных аппаратов.





