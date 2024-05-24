Сегодня в школах Орловской области прозвучат последние звонки

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8:00, 24 мая 2024 года
Сегодня в школах Орловской области прозвучат последние звонкиОни прозвенят и 24 мая.
Фото: архив
В школах Орловской области прозвенят "последние звонки". В большинстве образовательных учреждений торжественные мероприятия пройдут 23 и 24 числа. Первые "последние звонки" прошли 17 мая.
Напомним, выпускные запланированы на 28-29 июня. Также 23 мая начался период ЕГЭ. Ребята сдали химию, литературу и географию.
Сергей Силаев
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