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12:40, 18 мая 2024 года

"Последние звонки" в Орловской области пройдут 24-25 мая

А выпускные 28 и 29 июня.

Фото: архив

В большинстве школ Орловской области "последние звонки " в 2024 году проведут 24-25 мая, а выпускные запланированы на 28-29 июня. Такая информация следует из ответа департамента образования на запрос редакции сайта "Вести-Орел".

Первые "последние звонки" прозвенели 17 мая. 18 мая праздник проходит для ребят из гимназии №1 Орла. Также "последний звонок " в некоторых школах пройдет 21, 22, 25 мая. В подавляющем большинстве школ выпускные пройдут 28 июня 2024 года.

Вместе с тем в ряде школ торжественные мероприятия пройдут 20, 21, 25, 26, 27, 29, 30 июня, 4 июля 2024 года, - следует из ответа профильного департамента на запрос.


Сергей Силаев
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