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12:23, 23 мая 2024 года В Орловской области стартовал период ЕГЭ Ребята сдают литературу, географию и химию.







Орловские одиннадцатиклассники 23 мая начали сдавать единый государственный экзамен. На ЕГЭ в регионе зарегистрировались 3005 школьников.



В Орле 175 человек сдают химию, 139 – литературу, еще 31 школьник выбрал географию. Такие данные приводит пресс-служба администрации города. В пунктах сдачи приняты дополнительные меры по охране правопорядка.



Орловцам напоминают, что в 2024 году можно будет пересдать один экзамен. Следующий экзамен по русскому языку пройдет 28 мая, а 31 мая – по математике базового и профильного уровня.





Сергей Силаев



