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14:30, 1 апреля 2024 года Орловская делегация встретилась с белорусскими машиностроителями В рамках рабочей поездки обсудили перспективы сотрудничества.





Орловская делегация во главе с губернатором Андреем Клычковым посетила белорусскую машиностроительную компанию "АМКОДОР". Об этом сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла".



Предприятие производит машины для дорожно-строительной, логистической, торфодобывающей, коммунальной, лесной и сельскохозяйственной отраслей. Андрей Клычков обсудил дальнейшие перспективы сотрудничества с гендиректором компании Андреем Яроцким.

"После встречи с Александром Григорьевичем Лукашенко есть ряд поручений, которые идут в унисон с пожеланиями нашей области и пожеланиями правительства Республики Беларусь. Сегодня мы хотим развивать не только сельское хозяйство. Мы начинаем строительство большого объекта — Западный обход города Орла. Хотим создать условия для выгодного сотрудничества. Мы готовы предложить целый ряд преференциальных площадок", — цитирует губернатора тг-канал. Напомним, что 1 апреля Андрей Клычков встретился с Александром Лукашенко. Глава Республики Беларусь подчеркнул, что страна готова оказать помощь Орловской области и обозначил основные направления сотрудничества с регионом. Белорусы могут построить на Орловщине значимые объекты.



Ранее Андрей Клычков предложил наладить поставки сельхозтехники из Белоруссии.



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Андрей Клычков встретился с Александром Лукашенко





Артем Ежаков



