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10:50, 1 апреля 2024 года Андрей Клычков предложил наладить поставки сельхозтехники из Белоруссии Губернатор Орловской области провел рабочую встречу с Борисом Грызловым.







Глава региона продолжает свой визит в братскую республику. 1 апреля Андрей Клычков встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом РФ в Республике Беларусь Борисом Грызловым. Губернатор сообщил ему о желании наладить поставки сельхозтехники из Белоруссии в Орловскую область.



- Мы уже приобрели 120 единиц сельхозтехники и готовы сейчас купить еще 80. Хотелось бы наладить эти поставки из Белоруссии. Опыт работы с белорусскими компаниями у нас есть, - отметил Андрей Клычков.



Также он предложил на базе ОЭЗ "Орел" и ТОР "Мценск" создать объединенный сервисный центр для коммунальной и сельскохозяйственной техники с сохранением всех гарантий и льгот.





Вести-Орёл



