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12:23, 1 апреля 2024 года Андрей Клычков встретился с Александром Лукашенко Беседа состоялась в Минске во Дворце Независимости.







1 апреля во Дворце Независимости в Минске губернатор Орловской области провел рабочую встречу с президентом Республики Беларусь. Лукашенко подчеркнул, что Беларусь готова оказать помощь Орловской области и обозначил основные направления сотрудничества с регионом. Белорусы могут построить на Орловщине значимые объекты. Также Лукашенко считает, что драйверами роста сотрудничества могут стать ряд сильных экономических отраслей нашего региона, таких как сельское хозяйство, микроэлектроника и инвестиционная сфера. На встрече было отмечено, что товарооборот между Орловской областью и Беларусью может вырасти до 500 миллионов долларов.





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