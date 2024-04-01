Андрей Клычков встретился с Александром Лукашенко

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12:23, 1 апреля 2024 года
Андрей Клычков встретился с Александром ЛукашенкоБеседа состоялась в Минске во Дворце Независимости.
1 апреля во Дворце Независимости в Минске губернатор Орловской области провел рабочую встречу с президентом Республики Беларусь.
Лукашенко подчеркнул, что Беларусь готова оказать помощь Орловской области и обозначил основные направления сотрудничества с регионом. Белорусы могут построить на Орловщине значимые объекты.
Также Лукашенко считает, что драйверами роста сотрудничества могут стать ряд сильных экономических отраслей нашего региона, таких как сельское хозяйство, микроэлектроника и инвестиционная сфера. На встрече было отмечено, что товарооборот между Орловской областью и Беларусью может вырасти до 500 миллионов долларов.
Вести-Орёл