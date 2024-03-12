Андрей Клычков встретился с активом управляющих советов орловских школ
Мероприятие прошло на базе Дворца пионеров и школьников.
Фото: пресс-служба правительства региона
Губернатор Орловской области Андрей Клычковвстретился с активом орловских школ 11 марта во Дворце пионеров и школьников имени Гагарина. В ходе мероприятия участники затронули вопросы, касающиеся ремонта школ, безопасности и питания школьников и введения школьной формы, рассказали в прес-службе областного правительства.
– Сложно найти более заинтересованных людей в повышении качества образования, чем родители. Поэтому наша задача сделать так, чтобы Управляющие советы в жизни школы играли большую роль, чем сейчас, - подчеркнул глава региона.
На встрече стало известно, что в 2024 году пройдетбал медалистов, однако пока точная дата неизвестна. К тому же, глава региона поручил проработать дизайн школьной формы.