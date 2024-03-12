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10:49, 12 марта 2024 года Андрей Клычков встретился с активом управляющих советов орловских школ Мероприятие прошло на базе Дворца пионеров и школьников.



Фото: пресс-служба правительства региона

Губернатор Орловской области Андрей Клычков встретился с активом орловских школ 11 марта во Дворце пионеров и школьников имени Гагарина. В ходе мероприятия участники затронули вопросы, касающиеся ремонта школ, безопасности и питания школьников и введения школьной формы, рассказали в прес-службе областного правительства.



– Сложно найти более заинтересованных людей в повышении качества образования, чем родители. Поэтому наша задача сделать так, чтобы Управляющие советы в жизни школы играли большую роль, чем сейчас, - подчеркнул глава региона.



На встрече стало известно, что в 2024 году пройдет бал медалистов, однако пока точная дата неизвестна. К тому же, глава региона поручил проработать дизайн школьной формы.



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Андрей Клычков встретился с активом управляющих советов орловских школ





Сергей Силаев



