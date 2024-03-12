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20:45, 11 марта 2024 года В Орловской области в 2024 году состоится бал медалистов Дата будет известна позже.



Фото: архив

Губернатор Орловской области Андрей Клычков во время прямого эфира в соцсетях 11 марта сообщил, что в 2024 году пройдет бал медалистов.



– Дата будет известна позже - примем решение, исходя из загруженности учащихся, - отметил глава региона.



Эту обсудили на встрече Андрея Клычкова с управляющими советами. Также поговорили о качестве питания и о том, что в регионе может появиться единая школьная форма. Губернатор поручил проработать эскизы и дизайн.





Сергей Силаев



