В Орле эвакуировали людей из двух домов после атаки беспилотника

Вывести жильцов пришлось из двух соседних с местом происшествия многоэтажных домов. Никто из людей, по предварительной информации, не пострадал.
- В пункт временного размещения эвакуировано 17 человек из двух соседних многоэтажек. Их уже осмотрели медики, люди обеспечены питанием. Сейчас возле МКД ведется дежурство в том числе сотрудников администрации из управления по безопасности на случай необходимости эвакуации еще кого-либо. Всем жильцам предложена наша помощь. Ситуация под контролем, - сообщил мэр Орла Юрий Парахин.