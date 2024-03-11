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7:28, 11 марта 2024 года В Орловской области в ночь на 11 марта обезврежено два беспилотника Повреждений и пострадавших нет.



Фото: архив "Вестей"

Два беспилотника обезвредили в Орловской области в ночь на 11 марта 2024. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.



- Один аппарат был сбит ПВО над территорией Шаблыкинского района. Второй посажен силами радио-электронной борьбы в Сосковском районе. В обоих случаях повреждений и пострадавших нет, - рассказал глава области.



В настоящее время правоохранительный блок проводит необходимые мероприятия.





Ольга СУПОНЕВА



