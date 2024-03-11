В Орловской области в ночь на 11 марта обезврежено два беспилотника
Повреждений и пострадавших нет.
Фото: архив "Вестей"
Два беспилотника обезвредили в Орловской области в ночь на 11 марта 2024. Об этом сообщилгубернатор Андрей Клычков.
- Один аппарат был сбит ПВО над территорией Шаблыкинского района. Второй посажен силами радио-электронной борьбы в Сосковском районе. В обоих случаях повреждений и пострадавших нет, - рассказал глава области.
В настоящее время правоохранительный блок проводит необходимые мероприятия.