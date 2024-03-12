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7:27, 12 марта 2024 года

Андрей Клычков: "В Орле беспилотник упал на объект ТЭК"

На месте работают оперативные службы.

Фото: архив "Вестей"

В Орле 12 марта подвергся атаке объект ТЭК. В черте города упал беспилотник.

- Друзья, в Орле произошло падение БПЛА. Атаке подвергся объект топливно-энергетического комплекса. На месте работают специальные службы в целях локализации возгорания. Пострадавших нет, - сообщил губернатор Андрей Клычков.

Из двух соседних домов пришлось эвакуировать 17 человек. Их осмотрели медики. Также людей обеспечили питанием.

- Сейчас возле МКД ведется дежурство в том числе сотрудников администрации из управления по безопасности на случай необходимости эвакуации еще кого-либо. Всем жильцам предложена наша помощь. Ситуация под контролем, - прокомментировал мэр города Юрий Парахин. 

11 марта в Орловской области силами ПВО и РЭБ было обезврежено два вражеских беспилотника. Никто не пострадал.

Известно, что в соседних с Орловщиной регионах нынешней ночью сбито несколько БПЛА. Так, в Курске продолжает работу ПВО.


Ольга СУПОНЕВА
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