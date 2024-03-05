В Орле готовятся к реконструкции Колхозного моста

Об этом в соцсетях сообщил губернатор Андрей Клычков.
Фото: архив "Вести-Орел"
Губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал о предстоящей реконструкции Колхозного моста. Этот объект, по его словам, как и многие другие входит в комплексную концепцию преображения региона, создания комфортной и безопасной общественной среды, доступной для каждого жителя.
- В настоящее время уже проведены инженерные работы, подготовлена проектно-сметная документация. В ближайшее время будем переходить к конкурсным процедурам, - отметилглава региона.
Напомним, что Колхозный мост построили в Орле 1964 году и с тех пор он капитально ни разу не ремонтировался. Движение по переправе прекращено 15 мая 2021-го в целях недопущения аварийной ситуации. Отремонтировать Колхозный мост планируют за восемь месяцев. Об этом сайту "Вести-Орел" ранее сообщили в городской администрации.