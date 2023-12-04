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Главная » Новости

16:06, 4 декабря 2023 года

Колхозный мост в Орле планируют открыть в 2025-м году

Об этом в ходе прямой линии рассказал губернатор Андрей Клычков.

Фото: архив "Вести-Орел"

Губернатор Орловской области Андрей Клычков в ходе прямой линии ответил на вопрос о судьбе Колхозного моста. Напомним, что он появился в Орле в 1964-м году и с тех пор капитально ни разу не ремонтировался. Движение по переправе прекращено 15 мая 2021-го года в целях недопущения аварийной ситуации.
Как отметил глава региона, заявка на федеральное финансирование ремонта уже направлена.
"Вместе с мэрией подготовили предложение, по которому, даже не получив поддержку федерального бюджета, мы готовы из собственных средств Дорожного фонда изыскать возможность приступить к работе в 2024-м году. Весной перейдем к конкурсным процедурам. Завершение работ ожидается в 2025-м году", – цитирует Клычкова тг-канал "Телеграммы из Орла".
Срок ремонта Колхозного моста согласно полученному положительному решению госэкспертизы предусматривается в восемь месяцев. Об этом сайту "Вести-Орел" ранее сообщили в мэрии.


Артем Ежаков
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