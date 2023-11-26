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10:54, 26 ноября 2023 года Ремонт Колхозного моста в Орле может занять восемь месяцев Проектная документация получила положительную оценку госэкспертизы.



Фото: архив "Вести-Орел"

Срок ремонта Колхозного моста в Орле согласно полученному положительному решению госэкспертизы предусматривается в восемь месяцев. Об этом сайту "Вести-Орел" сообщили в городской администрации. Время ввода переправы в строй станет известно после заключения муниципального контракта.



Сама реконструкция предусмотрена ведомственной целевой программой на 2024-й год.



Напомним, что Колхозный мост появился в Орле в 1964-м году и с тех пор капитально ни разу не ремонтировался. Движение по переправе прекращено 15 мая 2021-го года в целях недопущения аварийной ситуации.





Артем Ежаков



