Орловская прокуратура организовала проверку из-за отсутствия электричества в домах
В адрес ресурсоснабжающих организаций и органов власти внесено девять представлений.
15 февраля из-за ледяного дождя в ряде населенных пунктов Орловской области произошло стихийное отключение электричества. Сроки восстановления электроснабжения сел и деревень контролируют в прокуратуре.
- В настоящее время органами прокуратуры осуществляется надзорное сопровождение за ходом аварийно-восстановительных работ и соблюдением нормативных сроков восстановления электроэнергии, - сообщили в надзорном ведомстве.
Во время прямого эфира губернатор Андрей Клычков рассказал о работах по восстановлению электроснабжения в регионе. По его словам, круглосуточно работает 71 аварийная бригада. Для ликвидации последствий аварий дополнительно привлекли 25 бригад из соседних областей.