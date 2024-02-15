Почти 400 населенных пунктов в Орловской области остаются без электричества
Таковы данные на 18:00 15 февраля.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков в рамках прямого эфира в социальной сети в "ВКонтакте" рассказал о работах по восстановлению электроснабжения в регионе. Утром 15 февраля из-за непогоды без света остались больше 500 населенных пунктов.
Как рассказал глава региона, на 18:00 электричества еще нет в 385 населенных пунктах. По области работает 71 аварийная бригада. Поставлена задача максимально оперативно восстанавливать сети.
В первую очередь специалисты восстанавливают работу котельных, чтобы восстановить подачу тепла в жилье. Организован подвоз воды в места, где не работают скважины.
Сроки восстановления определяются. Бригады будут работать в ночную смену, чтобы обеспечивать подачу электричества, воды и тепла.
Также Андрей Клычков рассказал о борьбе с гололедом. На 18:00 отработка по дворовым территориям следующая: Ливны – 100%, Мценск – 87%, Орел – 81%.